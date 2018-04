Exportações para Argentina mergulham Além de encolherem brutalmente, as exportações brasileiras para a Argentina pioraram. Segundo maior item da pauta para o país vizinho até o fim do ano passado, as vendas de automóveis caíram 85% no primeiro bimestre. Junto com a queda de produtos manufaturados na lista dos mais exportados, avança a presença de primários e de insumos industriais. Para 2002, as estimativas do mercado apontam que as compras argentinas vão ficar entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2,5 bilhões ? bem abaixo dos US$ 5 bilhões do ano passado. ?A situação é muito grave?, afirma o secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Roberto Gianetti da Fonseca, logo depois de calcular que as perdas de exportação do País para a Argentina chegaram perto de US$ 1 bilhão no primeiro trimestre. Ele reconhece que muitas exportações para o mercado argentino não acontecem por falta de garantias, como o Convênio de Crédito Recíproco (CCR), que funciona como um seguro para o comércio exterior entre países latino-americanos. Segundo Gianetti, o retorno do instrumento está em ?estudo final?, no Ministério da Fazenda e Banco Central (BC). Já está definido que o Banco Central (BC) não arcará com prejuízos envolvendo operações de exportações, mas falta estabelecer os instrumentos jurídicos adequados para essa transferência de risco ao Tesouro. Além disso, segundo um assessor técnico do governo, a instabilidade política argentina dificulta as negociações sobre o CCR, já que o convênio envolve os governos dos países envolvidos. Os problemas do comércio com a Argentina têm sido diariamente tratados pela Camex. Gianetti diz que todo dia tem reunião sobre o tema. Nesta quinta-feira, ele estará no Rio Grande do Sul, forte exportador de produtos como carrocerias de ônibus, calçados e máquinas para o mercado argentino. No centro das discussões está a viabilidade de exportações futuras e o pagamento de atrasados. Com a nova paralisação do sistema financeiro argentino, o problema aumentou e voltou a preocupar. O diretor da Associação Brasileira de Comércio Exterior (AEB), José Augusto de Castro, diz que os exportadores brasileiros têm ainda pouco menos de US$ 1 bilhão a receber em vendas feitas para a Argentina, já que alguns receberam pequena parte do que era devido. ?O problema do pagamento continua. A Argentina não tem divisas para para pagar as exportações e não há garantias para vender, como o CCR?, disse Castro, citando que o Plano Bonex 2 atrapalharia ainda mais o cenário, porque transformaria depósitos bancários em títulos de longo prazo. O especialista da AEB, que previa queda de 30% nas exportações do Brasil para a Argentina neste ano, levando em conta uma melhora a partir de junho, agora acredita que a perda de vendas pode ficar entre 50% a 70% em 2002. Até março, o encolhimento das exportações foi de 68%, e das importações, em 27%. Segundo ele, o déficit comercial entre os dois países será de no mínimo US$ 3 bilhões neste ano. Em 2001 ficou em torno de US$ 1,2 bilhão. O representante da Camex concorda que o saldo entre os dois países deve passar para algo entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões neste ano. Castro alerta, também, que o perfil da pauta de exportações para a Argentina piorou e que esta mudança é ruim para o País. ?A maior parte das nossas vendas externas era de manufaturados, que geram emprego aqui. E agora avançou a presença de insumos, que geram emprego lá fora e têm maior valor?, disse o especialista. Além dos automóveis, houve forte queda de exportações de autopeças, papel, além do recuo de celulares e calçados. Matérias-primas, por outro lado, avançaram. Os primeiros cinco itens da pauta de exportações foram óxido e hidróxido de alumínio (-31% comparado ao ano anterior), minério de ferro (-33,8%), partes e peças de veículos (-71,79%), medicamentos para medicina humana e veterinária (crescimento de 0,65%) e petróleo em bruto (20,67%). Leia o especial