Exportações para o México devem substituir as do Mercosul O México deve substituir o Mercosul em termos de trocas comerciais, disse hoje o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer. Enquanto as vendas do Brasil para o bloco recuaram em mais de US$ 1 bilhão entre 2000 e 2001, com tendência decrescente, por conta da crise na Argentina e no Uruguai, as exportações para o México devem crescer na mesma proporção. No mês passado, o Brasil fechou um acordo de preferências tarifárias com o México, e no fim de agosto uma comitiva formada pelo ministro Sérgio Amaral e 55 empresários viajam ao país para negociar um acordo de livre comércio. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, só em automóveis o México deverá absorver, em 12 meses, 140 mil unidades do Brasil, com tarifa inicial de importação de 1%. "Trata-se de uma grande oportunidade para o México, que quer se abrir para outros parceiros além do Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte)", afirmou o ministro. Lafer ressaltou que o governo também está se esforçando para abrir novos mercados para as exportações. Entre os prioritários estão Venezuela, Chile, África do Sul, Índia e China.