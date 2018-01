Exportações perdem força O ritmo de recuperação da balança comercial brasileira está diminuindo a cada semana, apesar de manter os superávits desde o início do mês. O saldo comercial do ano está positivo em apenas US$ 399 milhões. O presidente da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Roberto Gianetti da Fonseca, já admite que a meta do governo, de um superávit de US$ 4 bilhões, pode não ser alcançada. Ele acredita que a balança deverá fechar o ano com saldo positivo em torno de US$ 2 bilhões, segundo reportagem de Cláudia Dianni. Mais importações O incremento nas exportações previsto pelo governo por causa da safra agrícola não ocorreu. Por outro lado, as importações continuam ganhando fôlego. O maior dinamismo da economia vem aquecendo as compras de componentes e matérias-primas, além do aumento do preço dos combustíveis. Como o Brasil é muito dependente de capital externo, para fechar suas contas, estas notícias preocupam. O País precisa exportar mais e gerar superávits comerciais maiores para diminuir a dependência, e, com isso, permitir que a cotação do dólar no Brasil sofre menos com as oscilações dos mercados internacionais.