Exportações podem crescer muito, diz especialista O diretor da Mercatto Gestão de Recursos, Paulo Veiga, acredita que o contínuo aumento das exportações, que já atingiram os US$ 100 bilhões, prova que se tem superdimensionado o problema do "gargalo" da infra-estrutura nacional. "Será que países que crescem muito como Rússia, Índia e China não têm os seus problemas graves de infra-estrutura também?", indagou Veiga no programa Conta Corrente, da "Globo News". "Nós estamos superestimando um pouco os nossos (problemas), porque a gente os vê de perto. Mas nós temos um potencial para crescermos muito mais, se corrigirmos a nossa deficiência logística." Além disso, segundo Veiga, a elevação da taxa de poupança doméstica e o aumento dos investimentos projetam uma melhoria nas condições de crescimento para os próximos anos. "Essas duas contas melhorando nos levam a crer que nós vamos sair dessa situação de ter um gargalo de crescimento, por não ter meios de produzir", antecipou o diretor da Mercatto. "Nós estamos tendo investimento com recursos gerados no País."