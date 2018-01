Exportações podem impulsionar a economia Uma pesquisa do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) aponta que o crescimento das exportações vai impulsionar a retomada do crescimento da economia e da produção industrial. O estudo tomou por base um levantamento realizado entre os dias 10 e 18 maio, com os principais setores da indústria paulista. A expectativa da maioria dos 37 sindicatos e associações consultados é de que a demanda interna começará a ganhar espaço depois de algum tempo de aumento das exportações. Nove dos setores entrevistados registraram participação de pelo menos 20% das exportações no faturamento, entre eles açúcar, artigos de festa, couro, refrigeração, artigos para puericultura, autopeças, papel e celulose, veículos, e calçados de Franca. Para se ter uma idéia, o setor de couro calcula exportar 68% a mais que no ano passado. O de fundição, 26%. Quanto aos investimentos, a expectativa é de que o setor de alimentação deve colocar 25% a mais de recursos do que em 99. Os outros oito setores com participação mais expressiva nas exportações esperam aumentar a utilização da capacidade instalada em 5,8% em média e o total do pessoal ocupado em aproximadamente 1,3%.