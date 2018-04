Exportações protegem a economia, diz FHC O presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o aumento das exportações é o maior seguro do País contra a vulnerabilidade externa. Ele citou o exemplo dos efeitos da guerra no Oriente Médio sobre a economia para defender as vendas externas como principais aliadas contra riscos externos. Ele falou no encerramento de seminário internacional realizado pelo Inmetro no Rio. FHC disse considerar as barreiras tarifárias como principal desafio para o acesso a mercados de países desenvolvidos e elogiou o trabalho do ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, que "tem obsessão, bendita obsessão, pelas exportações". O presidente disse ainda que o governo está inteiramente mobilizado para elevar as exportações do País e ainda espera, "apesar do ceticismo", que a reforma tributária possa ser aprovada neste ano, com novas isenções de tributos sobre as exportações.