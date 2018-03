Exportações recuam nas três categorias de produtos

As exportações de manufaturados tiveram queda de 12,3%, principalmente por conta de motores e geradores elétricos, veículos de carga, automóveis de passageiros, celulares, autopeças, pneus, calçados e etanol; e de básicos, queda de 8,6%, com menores vendas de café em grão, farelo de soja, soja em grão, minério de ferro, algodão em bruto, carne bovina e de frango.

Na primeira semana de outubro, as exportações totalizaram US$ 1,427 bilhão, com média diária de US$ 713,5 milhões ante US$ 781 milhões da média registrada em outubro de 2008. Na comparação com setembro último, quando a média diária exportada chegou a US$ 660,2 milhões, o desempenho na primeira semana de outubro foi 8,1% maior. No período de comparação, as vendas externas de produtos básicos cresceram 13,8% e de manufaturados, 8,4%. As exportações de semimanufaturados, entretanto, caíram 6,3%.

As importações somaram US$ 1,012 bilhão na primeira semana de outubro, com média diária de US$ 506 milhões, uma queda de 35,2% em relação a outubro de 2008 (US$ 781 milhões). Essa retração, segundo o MDIC, ocorreu por conta das menores aquisições de combustíveis e lubrificantes (-73,3%), aviões e partes (-72,8%), bens siderúrgicos (-65,7%), produtos de borracha (-52,5%), adubos e fertilizantes (-46,1%), veículos automóveis e partes (-35,4%), instrumentos de ótica e precisão (-29,5%).

Com relação ao desempenho das importações em setembro deste ano, quando a média diária alcançou US$ 596,9 milhões, houve queda de 15,2% em razão das menores compras de combustíveis e lubrificantes (-56,4%), bens siderúrgicos (-29,9%), veículos automóveis e partes (-27,3%), instrumentos de ótica e precisão (-21,9%), cereais (-19,2%) e equipamentos eletroeletrônicos (-12,0%).