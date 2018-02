Exportações surpreendem calçadistas de Jaú A cidade paulista de Jaú, pólo produtor de calçados femininos, vendeu dez vezes mais ao mercado externo do que esperava no primeiro mês do ano. Em janeiro, durante a Couromoda, os calçadistas de Jaú venderam 50 mil pares de calçados, contra uma estimativa de apenas 5 mil. De acordo com o Sindicato da Indústria de Calçados de Jaú, cerca de 30 mil pares foram vendidos no estande do Brazil Essence, um programa em parceria com a Apex, que congrega 62 indústrias locais - O estande reuniu 15 indústrias. Outros 20 mil pares foram vendidos por empresas com instalação própria na Couromoda, apesar de fazerem parte do Brazil Essence. Segundo o sindicato, as vendas para o mercado interno alcançaram quase 20 dias de produção no pólo de Jaú, que fabrica 70 mil pares de calçados femininos por dia. O faturamento com exportação na Couromoda também surpreendeu. O projeto estimava uma receita de US$ 1 milhão até o final de 2003, mas os pedidos feitos somente durante a feira totalizaram cerca de US$ 650 mil em quatro dias. Convênio Com a meta de elevar as vendas externas em 20% até março de 2003, os calçadistas firmaram um convênio com a Apex (Agência de Promoção de Exportações) para um programa de RS 5,8 milhões e duração de 20 meses, contados a partir de agosto do ano passado. O projeto prevê a melhoria da qualidade da produção local, o uso de tecnologia mais avançada, desenvolvimento de marca e estilo próprio e promoção no Exterior. No ano passado, Jaú exportou apenas US$ 2 milhões em calçados femininos, a maioria para Europa e EUA, com preço médio de US$ 11,00 o par. Segundo a direção do sindicato, a meta é vender sapatos de couro, com design, o que resulta em produto mais caro, na média de US$ 20,00 o par. No ano passado, apenas 15 das 160 indústrias calçadistas da região, a maioria pequenas e médias, venderam para o Exterior. Do total, somente duas exportam com freqüência, a Ferrucci e a Claudina.