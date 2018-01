Exportações tendem a crescer com safra agrícola O secretário-executivo da Camex, Roberto Gianetti da Fonseca, admitiu hoje que as exportações ficaram abaixo do esperado neste início de ano, sobretudo dos manufaturados. Ele alertou, porém, que esse desempenho não deve ser tomado como tendência para a balança comercial, pois as exportações tendem a receber um impulso a partir de março, com a entrada da safra agrícola. Ele explicou que o crescimento das importações será analisado setor por setor, para o governo detectar possíveis problemas e atacá-los. Giannetti já entrou em contato com o presidente da Anfavea, José Carlos Pinheiro Neto, para pedir um detalhamento sobre as importações efetuadas pelas montadoras neste início de ano. As compras no exterior de veículos, automóveis e partes cresceram 97,3% neste início de ano. Igual levantamento será pedido a outros setores importadores. Mudanças - Gianetti da Fonseca disse que já está "praticamente pronta" a mudança nos valores dos créditos presumidos a que têm direito os exportadores, a título de ressarcimento do PIS e Cofins recolhidos nas etapas de produção dos bens destinados a mercado externo. "É decisão de governo e vai sair", afirmou. Atualmente, esse crédito é de 5,3% para todos os produtos - o que cria problema, pois o valor é insuficiente para alguns bens e excessivo para outros. O Ministério do Desenvolvimento criou três categorias de produtos, de acordo com o ciclo de produção: curto, médio ou longo. Enquanto os de ciclo longo terão direito a um crédito presumido maior, os de ciclo curto terão crédito menor do que o atual. O novo sistema não vai mudar o valor total da renúncia fiscal envolvida, se o crédito fosse mantido em 5,3% para todos. Mas essa é a solução para o ano de 2001. Para 2002, está sendo estudada outra fórmula, que será parte integrante da reforma tributária pretendida pelo governo. "Estamos trabalhando, mas não vou adiantar detalhes", disse o secretário. Prazo - Ainda não há um prazo para ser divulgado o decreto que irá regular as novas funções da Camex, afirmou à Agência Estado o secretário-executivo da Camex, Roberto gianetti da Fonseca. A Camex, em sua versão fortalecida após edição de uma medida provisória editada no último sábado, passará a baixar atos de comércio exterior. Esses atos virão com uma data marcada para sua entrada em vigor. Assim, fica contornado o problema de a Camex depender da Receita e de outros órgãos do governo para colocar suas decisões em prática. Para a nova Camex começar a funcionar, falta a edição de um decreto regulando suas funções. Um dos problemas a ser resolvidos antes de a nova Camex começar a funcionar é a extinção do Conselho Nacional de Comércio Exterior (Concex). Este conselho deixou de funcionar há muitos anos mas ainda tem diversas atribuições legais ligadas ao comércio exterior. "O Concex foi enterrado vivo", comentou o secretário. Agora, técnicos dos ministérios do Desenvolvimento, Fazenda e Casa Civil estão fazendo o "desmonte" do Concex. Por exemplo, atividades relativas ao controle da qualidade de produtos agrícolas para exportação, que eram feitas pela Concex, serão transferidas para a Agricultura. A maior parte das funções do Concex, porém, ficará na Camex.