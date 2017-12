Exportações têxteis para Argentina cresceram 222% em 2003 As exportações têxteis para Argentina deram um salto de 222% no ano passado, segundo dados compilados até outubro pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção (Abit). Enquanto em 2002, no auge da crise econômica do país vizinho, as exportações brasileiras foram de US$ 86,2 milhões, no ano passado até outubro, elas chegaram a US$ 278,4 milhões, recuperando a segunda posição na lista dos principais compradores de têxteis brasileiros. O presidente da Abit, Paulo Skaf, coloca a recuperação das vendas argentinas entre os principais fatores que impulsionaram o superávit comercial do setor no ano passado: US$ 590 milhões, o melhor em onze anos. É justamente por conta desse salto exportador que a indústria têxtil reclama. Sem acordo até agora, o país vizinho ameaça colocar barreiras contra as exportações brasileiras. Proposta O presidente da Abit, Paulo Skaf, deve se encontrar com empresários argentinos para uma reunião no Brasil nos próximos dias, na tentativa de costurar um "acordo de cavalheiros" com os vizinhos. Os argentinos reclamam de uma invasão de produtos têxteis brasileiros, principalmente dênim e fio acrílico, que estaria ameaçando a sobrevivência da indústria nacional. Na reunião, o setor têxtil brasileiro vai propor que as exportações de dênim para a Argentina em 2004 se limitem ao mesmo volume de 2003. Mas, segundo reportagem do jornal El Clarín, o empresariado argentino quer medidas mais drásticas. De acordo com a publicação, é bastante provável que a Argentina baixe medidas unilaterais, restringindo a entrada de têxteis brasileiros. As medidas podem incluir cotas para importação ou entraves burocráticos. Segundo Skaf, o "acordo" proposto pela Abit, já seria uma enorme concessão por parte dos empresários brasileiros. "Impor qualquer restrição à importação fere as regras do Mercosul", diz. Segundo ele, uma segunda alternativa seria seguir as regras do Acordo de Têxteis e Vestuário da Organização Mundial do Comércio (OMC), apesar de as regras do Mercosul se sobreporem a isso. Segundo a OMC, no caso de comprovação de dano à indústria local por causa de aumento das importações, é permitida a instituição de cotas. "Mas a cota seria equivalente às exportações do ano passado, exatamente o que estamos propondo", diz Skaf.