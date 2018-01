Exportações têxteis têm melhor desempenho em agosto As exportações brasileiras de têxteis atingiram US$ 142 milhões em agosto, melhor desempenho do ano até agora. De janeiro a agosto, as vendas externas somaram US$ 992,5 milhões, um incremento de 30,2% sobre o mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit). O resultado da balança comercial setorial de agosto também foi o melhor do ano, em US$ 53 milhões, ou 236% acima do saldo em agosto do ano passado. No ano, a balança está positiva em US$ 278,5 milhões, contra US$ 18,5 milhões nos oito primeiros meses do ano passado. A meta do setor para este ano é chegar a US$ 1,6 bilhão em exportações, elevando o superávit comercial ao ano acima de US$ 400 milhões. "Nossos produtos estão conquistando cada vez mais espaço lá fora em função de diversas ações que estamos promovendo, entre elas o desenvolvimento de projetos de exportação, como a vinda de compradores internacionais para rodadas de negócios com empresas brasileiras, a organização de eventos em diversos países, a participação em missões comerciais internacionais organizadas pelo governo federal, além de negociações que resultaram em bons acordos comerciais internacionais", disse o presidente da entidade, Paulo Skaf, em comunicado.