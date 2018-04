Exportador pede à Rússia cota maior

A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango (Abef) vai pedir à Rússia que revise sua política de cotas para importação de frango em 2010. Na segunda-feira, o diretor executivo da entidade, Ricardo Santin, vai oficializar o pedido ao governo russo durante encontro em Moscou. "Essa é a quinta missão brasileira que vai para a Rússia. Pediremos mais uma vez para que os russos passem a adotar o sistema de nação mais favorecida e acabe com a política de cotas geográficas", disse Santin. Atualmente, a Rússia adota uma política de importação de 1,2 milhão de toneladas de carne de frango por ano. Desse total, os Estados Unidos têm uma cota de 760 mil toneladas com taxação diferenciada, assim como a Europa, que é dona de uma fatia de 280 mil toneladas. Todos os demais países exportadores possuem uma cota de 12 mil toneladas por ano e é nesse parcela que o Brasil está incluído. "Nossa ideia é fechar um acordo que passe a valer a partir de 2010 e por isso estamos insistindo nessas visitas", disse Santin, que também representará os exportadores de suínos. A estratégia russa de favorecer os exportadores americanos tem como objetivo a obtenção do apoio dos EUA para a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio (OMC). Santin lembra que a cota de 12 mil toneladas na qual o Brasil está inserido era de 68 mil e foi reduzida pelo governo russo, que também elevou de 65% para 95% a tarifa cobrada sobre a carne importada extra cota. "O Itamaraty precisa agir com maior vigor contra ações de outros países que possam existir contra os interesses do Brasil", disse o presidente da Abef, Francisco Turra. Esta semana, o presidente da Abef se reuniu com diplomatas brasileiros que participam do Programa de Imersão no Agronegócio Brasileiro. Turra reforçou a necessidade de ações para abertura e fortalecimento de mercados. "Estamos trabalhando para abertura dos mercados da Indonésia, México, Sudão, Nigéria, Malásia e Senegal." A Abef está trabalhando para que o Brasil seja retirado do processo de dumping, aberto em março pelo governo da Ucrânia, contra as exportações brasileiras e americanas de carne de frango. Os ucranianos acusam as indústrias dos dois países de exportarem o produto abaixo do preço praticado no mercado interno. "Como as exportações brasileiras não chegam a 3% da produção local, existe uma regra na OMC que prevê a retirada do Brasil do processo e é nessa fase que estamos", disse Santin.