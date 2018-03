Exportadoras de carne entram o ano com pé direito Os exportadores de carnes brasileiros, com raras exceções, entraram o ano com o pé direito. Algumas empresas, como foi o caso do Friboi Ltda., exportador de carne bovina, chegaram a aumentar os embarques até 1.346% em janeiro de 2003 em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Das seis maiores companhias do setor, que constam da lista da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), que divulga as 40 empresas exportadoras do País, apenas a Perdigão e a Frangosul fecharam janeiro com ligeiras quedas. Apesar do incremento nos embarques registrados pelo Friboi, foi a Sadia que obteve o maior faturamento, ao ampliar as vendas externas em 63,39% e atingir uma receita de US$ 41,013 milhões (FOB) no primeiro mês do ano, ante US$ 25,101 milhões em janeiro de 2002. Com esse resultado, a Sadia liderou o ranking do setor de carnes, ficou em 3º lugar entre as empresas da área de alimentos e em 17º entre as 40 maiores empresas exportadoras do País. O Frigorífico Bertin, maior fornecedor carne bovina ao mercado externo, foi a segunda empresa do ramo de carne em faturamento ao alcançar US$ 33,343 milhões, um incremento de 8,57% sobre janeiro de 2002 (US$ 30,710 milhões. O resultado colocou o frigorífico em 6º lugar entre as empresas exportadoras de alimentos e em 23º na lista das 40 maiores. A alta de 30,63% nos embarques da Seara Alimentos proporcionou um faturamento da ordem de US$ 28,953 milhões em relação aos US$ 22,164 milões obtidos em janeiro do ano passado. Líder em vendas externas de suínos, a empresa tem a Rússia como uma das maiores clientes de sua lista de compradores. O impulso da Seara em janeiro conferiu à companhia o terceiro lugar entre as empresas de carnes, 7ª no ramo alimentício e 27ª na lista da Secex. A Perdigão e a Frangosul foram as únicas a registrarem desempenho negativo: 5,46% e 1,61%, respectivamente, e fecharam com receitas semelhantes. A Perdigão, campeã no mercado interno na produção de carnes industrializadas, obteve US$ 23,768 milhões, enquanto a Frangosul atingiu US$ 23,468 milhoes. Entre as maiores, coube às empresas 30º e 31º lugares no ranking e 5ª e 6ª colocações entre as exportadoras de carnes. Na área de alimentos, ficaram em 8º e 9º lugares, respectivamente. Apesar de a receita do Friboi crescer 1.346% em janeiro, o frigorífico foi o lanterninha no setor de alimentos e de carnes e a penúltima empresa entre as maiores da Secex. A receita encerrou janeiro na casa dos US$ 20,079 milhões, contra magros US$ 1,388 milhão no primeiro mês de 2002. Em janeiro de 2003, as exportações brasileiras totalizaram US$ 4,805 bilhões - acréscimo de 20,98% sobre janeiro do ano passado (US$ 3,971 bilhões). As 40 maiores empresas exportadoras responderam por US$ 2,136 bilhoes desse montante.