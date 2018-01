Exportadoras fazem Nikkei 225 subir A bolsa japonesa encerrou o pregão de hoje em alta de 2,11%, liderada por papéis de empresas exportadoras, já que a desvalorização do iene no mercado americano aumentou as expectativas de vendas externas. Em Seul, o índice Kospi subiu 1,27% com a confirmação de que a Coréia do Norte pretende pôr fim ao impasse nuclear com os EUA. O mercado taiuanês pôs fim a uma série de quatro sessões em queda, avançando 0,13% no pregão desta quarta-feira. A alta do preço do petróleo ontem fez crescer a procura por papéis relacionados ao setor. Nas Filipinas, o pregão teve poucos negócios fechando em queda de 0,33%. Segundo analistas, os resultados do Ayala Corp., apesar de melhor do que os dos anos anteriores, deixaram os investidores desapontados. O fato de a Wilshire Consulting ter recomendado a retirada de investimentos no mercado filipino também contribuiu para a baixa em Manila. As bolsa da Indonésia, Malásia e Cingapura não funcionaram hoje por ser feriado nacional nesses países. No intervalo dos negócios, Hong Kong registrava alta de 0,37% e Tailândia subia 0,42%.