Exportadores de açúcar da UE aprovam regras comunitárias O novo regulamento comunitário que entrará em vigor em fevereiro 2004 para o setor de açúcar, aprovado pela Comissão Européia, facilitará a vida dos exportadores e assegurará à União Europeia (UE) que não está havendo fraude com relação ao destino do produto. A opinião é do diretor da Sociedade Geral de Fabricantes de Açúcar Belga (Subel), Marc Rosier, à Agência Estado. Para os exportadores, "não importa se as autoridades comunitárias criam meios para se sentirem mais seguras". A nova medida veio desburocratizar, ou "desbloquear", os pagamentos das ajudas da UE dadas às exportaçoes, afirma Rosier. Para Bruxelas, o mais importante, segundo reiterou o chefe do setor de açúcar do departamento de Agricultura da Comissão Européia, Franz Empl, é que o novo regulamento está sendo considerado mais seguro para evitar "fraudes rotativas", ou seja, que o açúcar seja exportado da UE a países terceiros, como algumas nações africanas, por exemplo, beneficiando-se dos subsídios à exportação, e depois declarado de origem africana para ser reimportado à Europa com tarifas preferenciais. O diretor da Subel admite: "As fraudes serão ainda mais controladas, uma vez que agora poderemos nos servir de outros documentos como prova do destino do produto". Porém, segundo ele, o mais importante para o exportador "sério" é que ficou mais fácil de receber a ajuda comunitária. De acordo com o principal administrador, responsável pelo setor de açúcar na Comissão Européia, Alessandro Albani, a partir de fevereiro de 2004, quando a medida deverá entrar em vigor, os exportadores poderão apresentar documentos avalizados por advogados, empresas privadas reconhecidas pela UE, ou mesmo por importadores, provando, assim, que o açúcar chegou seguro ao seu destino. Antes, segundo Albani, os exportadores eram obrigados a apresentar um documento padronizado pela Comissão, assegurado pelo Bureau de Intervenção e de Restituição de cada Estado membro. Mas, a maior reclamação dos exportadores, segundo Rosier, é que dependendo do país de destino do produto, como algumas nações africanas, o pagamento da ajuda comunitária demorava a chegar às mãos dos exportadores por causa da má administração interna desses países.