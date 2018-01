Exportadores de aves e suínos calculam perdas

A greve dos caminhoneiros que teve início ontem pode ser ainda mais prejudicial por causa da época do ano, segundo o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra.

Em entrevista ao Broadcast Agro, um serviço em tempo real da Agência Estado, Turra disse que os setores de aves e suínos esperavam recuperar os atrasos registrados em 2015 por causa da greve dos mesmos caminhoneiros no início do ano, da paralisação dos fiscais federais agropecuários e também das interdições portuárias no sul do País em virtude de problemas climáticos.

"Esta seria a hora mais estratégica para conseguirmos bons números no ano", afirmou Turra. Segundo ele, novembro é um período crucial para as indústrias com o aumento da demanda interna por causa das festas de fim de ano e com o movimento de formação de estoques de países importadores.

"Há cerca de 20 dias, quando recebemos as primeiras notícias sobre a possibilidade de greve, entramos em contato com o governo, já que os caminhoneiros alegam que às reivindicações da primeira greve não haviam sido atendidas", afirmou. "É muito nocivo o que está acontecendo para toda a cadeia produtiva."

"Há a ração e o pintainho que precisam chegar à granja; o frango tem o dia certo para ir para o abate e, depois, precisa ir a uma câmara fria para, na sequência, chegar a um porto ou um supermercado, dentro de um limite de dias. Toda cadeia se complica e ninguém tem espaço para ficar estocando", afirmou.

Turra disse a ABPA já estuda medidas legais para liberar o transporte dos produtos, como fez no começo do ano.