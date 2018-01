Exportadores pedem mais liberdade para dólares no exterior A nova lei cambial já abriu a possibilidade de retenção de parte dos dólares dos exportadores no exterior - daquilo que recebem, eles podem deixar 30% dos recursos fora do País. Mas eles ainda esperam que este porcentual chegue a 100%. "Estamos de acordo com alguns cuidados da Receita Federal, mas que sejam os minimamente necessários e pouco onerosos (para o setor)", disse o presidente da Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior (Funcex), Roberto Gianetti da Fonseca, no 26º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex). O secretário de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda, Luiz Eduardo Melin, respondeu a Gianetti da Fonseca que a MP 315 (que definiu a nova lei cambial) "traz embutida" a possibilidade iminente de aumento do limite de 30% para 100%, "o que mostra que a medida é liberalizante e de flexibilização por parte do governo". Porém, segundo ele, o limite de um porcentual resulta de "um gradualismo natural, da necessidade de responsabilidade". Para Melin, "esse é um daqueles casos em que é bom progredir, ainda que lentamente, mas garantidamente". O gerente executivo de Normatização de Câmbio Capitais Estrangeiros do Banco Central, Geraldo Magela Siqueira, defendeu ainda que, caso o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidisse aumentar a quantidade de recursos que os exportadores podem manter no exterior, isso não afetaria a taxa de câmbio porque os dólares que deixariam de entrar também deixariam de sair do País para despesas no exterior com importações, promoção comercial etc. Magela confirmou que o acesso da Receita Federal a dados dos bancos referentes aos exportadores deve começar este mês. As demais mudanças devem sair a partir do ano que vem, sendo que a simplificação de procedimentos relativas a operações cambiais da conta de capital tende a se transformar em um processo permanente de revisão de normas à medida que elas se desatualizem.