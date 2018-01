ExpressJet pode comprar mais 48 jatos da Embraer A ExpressJet Holdings, que opera vôos regionais para a Continental Airlines, espera em 2003 adicionar à sua frota mais 48 jatos regionais extended range, como os 18 Embraer ERJ-145XR (de 50 assentos) que passaram a compor a frota, no lugar de 12 antigos turboélices retirados de serviço em 2002. A emprensa encerrou o ano passado com uma frota de 188 jatos. A companhia apresentou lucro líquido de US$ 22,3 milhões (US$ 0,35 por ação) no quarto trimestre de 2002, mais do que o dobro do lucro de US$ 10,638 milhões em igual período do ano anterior. Foi o terceiro trimestre consecutivo de crescimento nos lucros para a empresa que fez sua oferta pública inicial em abril de 2002. Em 2002, o lucro líquido cresceu 75,3% para US$ 84,3 milhões, ou US$ 1,38 por ação. A empresa afirma que tem conseguido manter forte desempenho operacional e controlar custos ao mesmo tempo em que amplia sua frota de jatos regionais. Segundo a empresa, o ERJ-145XR levou à criação de novas rotas no quarto trimestre, como os vôos da Continental Airlines a partir do aeroporto de Newark, em Nova York, para Oklahoma, Omaha (Nebrasca) e Daytona Beach (Flórida), e do aeroporto George Bush, em Houston, para Charleston (West Virginia), Palm Springs (Califórnia), Richmond (Virginia) e Villahermosa (México). A receita operacional da ExpressJet no quarto trimestre cresceu 26,3% para US$ 284 milhões, de US$ 224,9 milhões no quarto trimestre de 2001. No ano, a receita operacional cresceu 11,1% para US$ 1,1 bilhão, de US$ 908,5 milhões em 2001. A capacidade cresceu 14,4% para 6,2 bilhões ASM (assentos disponíveis/milhas) sobre 2001. No quarto trimestre, a ExpressJet conseguiu reduzir seus custos 1,9% em relação ao mesmo trimestre de 2001, por meio de ganhos de produtividade, menores custos de manutenção e redução de custos de processamento nos aeroportos.