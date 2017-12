Extra e Eletro iniciam liquidação A rede de hipermercados Extra iniciou hoje uma liqüidação que se estenderá até o dia 3 de janeiro. Os descontos, segundo a empresa, podem chegar a 60% e valem para produtos eletroeletrônicos, têxtil e bazar. Os produtos em promoção são saldos das lojas ou lotes negociados com os fornecedores. A liqüidação não inclui produtos alimentares e não vale para o Extra Mappin (Praça Ramos de Azevedo). A rede cobra juros de 1,4% ao mês para compras parceladas em até 12 vezes com o cartão do hipermercado e 3,7% nos cheques pré-datados até 90 dias. Nas lojas do Eletro, a liquidação começou ao meio-dia e vai até o dia 6. Os descontos chegam a 50% nas 64 unidades de São Paulo (capital e interior) e inclui mais de 1.000 tipos de produtos. Também estarão em liqüidação os estoques de produtos fora de linha e mostruário. É o quinto ano que a rede realiza a promoção pós-Natal.