Extra e Extra Eletro iniciam temporada de liquidações Parte do varejo começa nesta sexta-feira sua temporada de liquidações de Natal. O Extra e Extra Eletro, do Grupo Pão de Açúcar, vão colocar mais de 1.000 produtos de suas seções de bazar, têxtil e eletrodomésticos com preços até 60% mais baratos. A tradicional liquidação do Extra Hipermercados e das lojas Extra Eletro, de acordo com a assessoria de imprensa do grupo, será estendida até o dia 02 de janeiro. Serão mais de 1.000 itens de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, CDs, DVDs, moda feminina, masculina e infantil, acessórios, cama, mesa e banho e artigos para o lar. "Pelo 6º ano consecutivo, as redes abrem suas portas depois do Natal com ofertas agressivas em todo o País", diz o comunicado distribuído pela assessoria do grupo. Segundo o informe, os consumidores vão encontrar CDs a partir de R$ 4,90 e roupas infantis a partir de R$ 1,90. Além dos preços, o cliente ainda pode fazer o pagamento em até 12 vezes sem juros no cartão Extra.