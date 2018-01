Extra faz liqüidação com descontos de até 60% Começou hoje a liquidação da rede Extra Hipermercados. A Hiperliquidação Extra terá mais de 1,4 milhão de produtos em promoção. A rede está oferecendo descontos de até 60% em produtos de seções como eletrodomésticos, bazar e têxtil. A promoção vai até o dia 6 de janeiro nas 55 lojas do Extra em todo o país. A rede de hipermercados espera receber mais de 10 milhões de clientes em suas lojas. Os consumidores encontrarão, entre as ofertas, CDs a partir de R$ 2,90. Estão em promoção também o refrigerador Electrolux duplex DC 360,de R$ 929,00 por R$ 799,00; o rádio gravador Akai, de R$ 193,00 por R$ 128,00; o DVD CCE, de 599,00 por 478,00; a TV CCE de 14 polegadas, de R$ 379,00 por R$ 328,00; a panela de pressão Penedo, de R$ 30,70 por R$ 19,90; o CD Bruno & Marrone, de R$ 15,90 por R$ 9,90; e a piscina Capri de mil litros, de R$ 66,10 por R$ 44,90. A 4ª edição da Hiperliquidação Extra também vai acontecer no site www.extra.com.br. Na loja virtual, serão oferecidos mais de 30 produtos das linhas de eletrodomésticos, eletroportáteis, informática, telefonia, esporte e lazer, som e imagem, com descontos de até 60%. As compras realizadas pelo site poderão ser parceladas em 4 vezes sem juros nos cartões MasterCard, Diners, Visa, American Express e E-Card, ou de 5 a 12 vezes com juros de 1,95% ao mês.