Extra faz promoção de eletrodomésticos A rede Extra Hipermercados iniciou ontem nas suas 53 lojas uma grande promoção de eletrodomésticos, eletrônicos e artigos de informática com pagamento facilitados. São várias ofertas de produtos que poderão ser pagos em 12 vezes sem entrada, com taxa de juros mensal de 1,99%. Esta condição vale apenas para as compras feitas com cartão de crédito - Mastercard, Visa, Redeshop Crédito, Diners Club e American Express. A promoção é válida até o dia 02 de dezembro ou até quando durarem os estoques.. Entre as promoções estão produtos como: refrigerador Consul CRD 33 Duplex que custa R$ 699,00 à vista ou 12 vezes de R$ 66,06, conjunto system CCE MD9000 500 W PMPO com carrossel para 03 CDs R$ 398,00 à vista ou 12 vezes de R$ 37,61, Computador Metron Celeron 800 MHz R$ 1.599,00 à vista ou 12 vezes de R$ 151,11, Videokê VMP 2500 R$ 749,00 à vista ou 12 vezes de R$ 70,78 e Microondas Electrolux ME27 27 litros R$ 259,00 à vista ou 12 vezes de R$ 24,48