Extra faz promoção de produtos de informática A rede de hipermercados Extra está realizando até o dia 28 deste mês, a feira de informática. O Extra está com mais de 2 mil ofertas como o Micro Metron Celeron 1Ghz por R$1699,00, o Palm M100 com teclado grátis por R$ 399,00, a impressora Compaq IJ 650 sai por R$ 149,00, a impressora HP 840 por R$ 349,00, a impressora Epson C40 sai por R$ 219,00, o software Office XP versão acadêmica custa R$ 449,00 e o diquete maxwell CDR gravável de 74 minutos sai por R$ 1,79. Em parceria com a HP, o Extra faz uma promoção exclusiva este ano. A impressora usada do cliente vale R$ 80,00 na compra de uma outra, da marca HP, com preço a partir de R$ 300,00. O aparelho usado será doado para o "Comitê da Democratização da Informática", uma Organização Não Governamental que entrega os produtos e dá aulas de informática para crianças carentes em 19 estados brasileiros.