Extra, Pão de Açúcar, Itaú e Itaipu têm vagas abertas

SÃO PAULO - Quem está em busca de uma vaga de emprego pode se inscrever nos processos seletivos de empresas como o grupo GPA, Itaú Unibanco, Kroton e Itaipu ou aproveitar o concurso público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Juntas, as empresas oferecem mais de 200 oportunidades para profissionais de nível médio e superior.

O grupo GPA, dono dos supermercados Extra e Pão de Açúcar, tem 24 vagas abertas para o Programa Trainee Liderança de Loja. O candidato precisa ter se formado a partir de 2013. A empresa oferece refeição no local de trabalho, assistência média e odontológica, seguro de vida e descontos em lojas do grupo. As inscrições podem ser feitas no site até o dia 16 de julho.

O Itaú Unibanco, por sua vez, tem mais de 150 vagas abertas. As oportunidades vão desde o nível técnico até o sênior e podem ser encontradas no site Vagas.com. No mesmo portal, a Kroton Educacional oferece 26 oportunidades, que também abrangem profissionais de diferentes qualificações, desde auxiliares até desenvolvedores e consultores.

O processo seletivo da Itaipu Binacional, líder mundial na geração de energia limpa e renovável, está aberto até o dia 11 de julho. As vagas são para 12 cargos com formação universitária, técnica ou de ensino médio. Os salários variam de R$ 2.970,98 a R$ 6.602,74. O candidato encontra mais informações no site de Itaipu, buscando pelo processo seletivo 1008/UFPR.

Concurso. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo está com concurso aberto para profissionais com nível médio e superior. Os cargos para quem graduação são de analista advogado, analista contábil-financeiro, analista administrativo, analista de recursos humanos e analista de tecnologia da informação, com salário inicial de R$ 5.881,41. As vagas para nível médio são para agente de fiscalização nas cidades de Adamantina, Itapeva e Limeira.

O salário inicial é de R$ 2.980,06. As inscrições custam de R$ 40 a R$ 55 e podem ser feitas no site até o dia 07 de julho.