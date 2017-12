Extra prorroga promoção de Natal até janeiro A rede Extra Hipermercados, do Grupo Pão de Açúcar, anunciou que irá manter a promoção de Natal até o dia 31 de janeiro. Segundo o diretor de relações com os investidores e de crédito do Grupo Pão de Açúcar, Aymar Giglio Junior, a decisão foi tomada por conta da redução da taxa de juros básicos, a Selic, anunciada ontem pelo Comitê de Política Monetária (Copom). A campanha de crédito para as compras de Natal, iniciada a semana passada, reduziu os juros mensais de 2,93% para 1,4% para as compras de produtos não-alimentícios parceladas no cartão de crédito Extra, com pagamento em até 12 parcelas. No cheque pré-datado, os juros mensais caíram de 6% para 3,7%, com prazos de pagamento bastante flexíveis, permitindo ao cliente a escolha da data em até 90 dias. Quem optar pelo crediário Extra (em até 24 vezes) poderá pagar a primeira parcela só em 07 de fevereiro. A rede de hipermercados aceita ainda todos os cartões de crédito do mercado nas compras à vista, para pagamento sem juros em até 40 dias, dependendo da data de vencimento. As lojas oferecem também promoções especiais - válidas para compras com qualquer cartão de crédito ou através do crediário - em 0+6 sem juros nas compras de artigos têxteis e 0+3 sem juros nas compras de artigos de bazar.