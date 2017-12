Extra realiza feira de produtos de informática A rede Extra Hipermercados inicia hoje em todas as suas lojas o Feirão de Informática. A campanha estará valendo até o dia 5 de agosto. Serão ofertados mais de 500 itens entre micros, impressoras, câmeras digitais, notebooks, palm tops, scanners, softtwares, games e acessórios (mouses, teclados, joypad etc.) com descontos. O Extra oferece várias formas de pagamento: cartão de crédito, cheque pré-datado (para clientes cadastrados) e crediário em até 24 prestações. Computador do Milhão O Extra e o Grupo Silvio Santos firmaram uma parceria e o hipermercado oferece o Computador do Milhão com exclusividade. Inicialmente as vendas acontecem em lojas de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Neste primeiro momento serão comercializados três mil computadores. O Computador do Milhão poderá ser financiado em até 36 parcelas de R$ 91,00. O Computador do Milhão tem a seguinte configuração: Celeron 700, 64 mega de memória, disco de 10 gb e monitor de 15". O computador conta ainda com os softwares Works 6.0, Encarta 2001, atlas geográfico e o CD Rom do Jogo do Show do Milhão. Além disso, o produto oferece seis meses de acesso grátis à Internet e uma impressora Lexmark.