Extra também reduz juros do cartão Um dia depois do maior concorrente ter anunciado redução na taxa de juros de seu cartão, a rede de hipermercados Extra também anuncia redução dos juros de seu crediário. A partir de hoje, as taxas nos financiamentos em até 12 vezes, vão cair de 2,93% para 1,4% ao mês. Nos cheques pré-datados, a taxa cairá de 6% para 3,7% ao mês para pagamentos em até 90 dias. O pacote promocional é válido até dia 31 de dezembro. No Carrefour os juros caíram de 3,9% para 1,59% nos financiamentos de doze meses. Estas taxas estão sendo praticadas na compra de produtos eletroeletrônicos e dos disponíveis no bazar, sendo válidas até dia 24 de dezembro.