Extra terá postos de gasolina até fim do ano Os postos de gasolina nos supermercados Extra, do grupo Pão de Açúcar, serão implantados até o final deste ano. A informação é da assessoria de imprensa, que afirmou que a direção da companhia apenas voltará a se pronunciar sobre o assunto após assembléia geral extraordinária (AGE), marcada para o próximo dia 25. A reunião foi convocada ontem e tem como tema a aprovação de uma mudança no estatuto, a fim de incluir essa nova atividade em seu objeto social.