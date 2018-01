Extra vai sortear 25 casas no valor de R$ 30 mil A rede Extra Hipermercados vai sortear 25 casas mobiliadas para os consumidores que realizarem compras em qualquer um dos 53 hipermercados da rede em todo território nacional. A cada R$ 10,00 em compras, o consumidor vai receber um cupom para concorrer. Os vencedores vão ganhar uma casa no valor de R$ 30 mil e mais R$ 5 mil em vales-compra para mobiliar e decorar o imóvel. A promoção vai até o dia 30 de setembro A campanha será encerrada no dia 07 de outubro com os sorteios, que acontecem simultaneamente, em 17 lojas Extra. Segundo a assessoria de imprensa da rede, o imóvel poderá ser escolhido pelo consumidor no valor que ele quiser, porém o Extra só pagará R$ 30 mil.