Extra.com e Mastercard lançam promoção O Extra.com e a Mastercard estão lançando a promoção Pai Extra Feliz. As compras acima de R$ 31,00 feitas no site até o próximo dia 20 e pagas com o cartão Mastercard terão frete grátis e dois meses a mais para pagar, além do prazo oferecido pelo Extra.com. A loja virtual possui mais de cinco mil itens entre eletrodomésticos, eletroportáteis, produtos de informática, telefonia, automotivos, esporte e lazer, saúde e beleza, brinquedos e áudio e vídeo. A expectativa do Extra é de que a loja virtual registre um crescimento de 130% nas vendas este ano.