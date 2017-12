Extrato do FGTS pela Internet A consulta ao extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pode ser feita agora na página da Internet da Caixa Econômica Federal (veja o link abaixo). O trabalhador pode consultar e imprimir o extrato, que apresenta os dados cadastrais da empresa e do empregado e os lançamentos realizados nos últimos dois meses. Por questões de segurança, o acesso inicial está vinculado à utilização da senha do Cartão do Cidadão (antigo Cartão do Trabalhador). Quem ainda não tem o cartão deve pedir a senha em qualquer agência da Caixa. Basta apresentar documento de identificação, dar endereço e os demais dados necessários à atualização do cadastro do PIS. Para acessar o extrato, após cadastrar a senha do Cartão do Cidadão, deve-se clicar em Saldo e Extrato do FGTS; digitar o número do PIS-Pasep e a senha do cartão e clicar em Consultar; depois em Avançar. Digitar a senha Internet de 6 a 8 caracteres e clicar Confirmar; dar OK na tela Senha Internet Cadastrada; digitar o número do PIS-Pasep e a Senha Internet e clicar Consultar e, por último, clicar FGTS-Extrato. Para acessos seguintes, deve-se apenas digitar o número do PIS-Pasep e a Senha Internet.