Extratos do FGTS no site da CEF Os extratos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estarão disponíveis no site da Caixa Economia Federal (CEF) a partir de junho. Com o número da conta - ativa ou inativa -, o trabalhador poderá entrar no site da CEF (veja link abaixo) e conferir o saldo e a movimentação das contas. O novo sistema não elimina a antiga forma de consulta, que é feita com cartão magnético nas agências da CEF. De acordo com José Joaquim de Santana, consultor técnico da CEF, a instituição vai continuar enviando os extratos para os trabalhadores. "A Internet ainda é pouco usada pela população. O sistema antigo precisa continuar ativo para atender a maioria dos usuários". Cartão Hoje, os cartões de consulta do FGTS não têm senha e são usados apenas para conferência do saldo e movimentação da conta. No segundo semestre, a CEF pretende lançar um novo cartão, que vai permitir ao trabalhador realizar saques. O novo produto vai agilizar o recebimento do FGTS em caso de rescisão contratual. Atualmente o usuário vai a uma das agências da rede da CEF e solicita o pagamento. Depois de cinco dias úteis, ele volta à mesma agência para retirar o Fundo. Com o novo sistema esse prazo será de um dia e o cliente poderá sacar em qualquer agência da Caixa.