Exxon compra 25% de campos petrolíferos no Golfo do México A norte-americana Exxon Mobil adquiriu uma participação de 25% em desenvolvimento de campo petrolífero no Golfo do México, assim como uma fatia de 25% em oleoduto para transportar o petróleo cru às unidades de distribuição e armazenamento. Em comunicado, a empresa disse que poderá recuperar mais de 1 bilhão de barris/petróleo dos campos Thunder Horse e Thunder Horse North. A Exxon Mobil tem como meta índices de picos de produção de 250 mil barris/dia e 200 milhões de pés cúbicos/dia de gás natural. O sistema combinado do oleoduto deverá transportar cerca de 420 mil barris/dia. O projeto deverá iniciar a produção em 2005, quando forem concluídas a construção do oleoduto, a produção semi-submersa e perfuração. A British Petroleum detém uma participação de 75% nos campos Thunder Horse e a unidade Mardi Gras Transportation System, que pertence à divisão BP America, está administrando a construção e operação dos oleodutos Proteus e Endymion.