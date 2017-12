Exxon Nobil tem lucro líquido de US$ 6,65 bi A Exxon Mobil auferiu lucro líqüido de US$ 6,65 bilhões, ou US$ 1,01 por ação, no quarto trimestre de 2003, acima do US$ 4,09 bilhões, ou US$ 0,60 por ação registrado no mesmo período de 2002. Exclundo itens que não devem se repetir, como efeitos de fusões e operações descontinuadas, o lucro da companhia petrolífera ficou em US$ 0,68 por ação, superando em 10 centavos a média prevista por analistas. O faturamento da companhia cresceu 17%, para US$ 65,95 bilhões. Os papéis da empresa subiam 1,8% no pré-mercado. As informações são da Dow Jones.