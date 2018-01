Fã leva uma semana para assistir temporada de série, diz Netflix

John Koblin, The New York Times

Numa época de tantas séries de TV, quanto tempo o indivíduo leva para assistir até o fim a temporada inteira de uma série? De acordo com a Netflix, não muito tempo. Em geral os aficionados levam uma semana para assistir a todos os episódios, cerca de duas horas por dia.

Estas são algumas das conclusões do estudo feito pelo Netflix e divulgado na quarta-feira, 8, depois de o provedor rastrear sua base global de assinantes para saber como eles assistiram às primeiras temporadas de mais de 100 séries de TV durante um período recente de sete meses.

"Depois de três anos estudando os lançamentos de séries originais e nove anos de streaming no geral, finalmente conseguimos identificar alguns comportamentos padrão", disse Cindy Holland, vice-presidente da área de conteúdo original no Netflix.

"A maratona realmente acontece! Estamos agora tentando distinguir quais as séries consumidas e a que nível", disse ela.

Utilizando uma média, as conclusões revelam que algumas séries são devoradas, consumidas rapidamente, ao passo que outras são assistidas aos poucos. O que o espectador consome mais sofregamente? Séries de horror e de suspense. E as que assiste num ritmo mais lento? Dramas políticos e comédias sofisticadas.

Abaixo algumas tendências identificadas pelo Netflix em relação aos que assistem a primeiras temporadas.

Séries devoradas com mais velocidade:

O tempo médio gasto para assistir toda um temporada é de quatro dias. Por dia o usuário despende cerca de duas horas e 30 minutos.

Gêneros: Horror, suspense, ficção científica

Exemplos:

Breaking Bad

Sons of Anarchy

The Fall

The Walking Dead

American Horror Story

Orphan Black

São séries "realmente instigantes, que vão direto ao ponto", disse Holland. "São aquelas que as pessoas assistem mais rapidamente e não precisam pensar muito sobre o assunto, ou decifrar todas as piadas ou fazer uma pausa antes de um momento dramático muito aguardado.

Séries devoradas com razoável rapidez:

O tempo médio gasto pelos usuários para completar uma temporada é de cinco dias e por dia consomem cerca de duas horas.

Gêneros: Comédias dramáticas, séries criminais e de super-heróis.

Exemplos:

Fargo

The Blacklist

Orange is the New Black

Nurse Jacke

Marvel's Jessica Jones

Séries saboreadas mais tranquilamente:

Gênero: Dramas políticos, comédias irreverentes, dramas históricos

Exemplos:

Unbreakable Kimmy Schmidt

Arrested Development

House of Cards

Homeland

The West Wing

Mad Men

Quando as piadas de uma série como "Unbreakable Kimmy Schmidt" são lançadas como se de uma metralhadora as pessoas tendem a levar mais tempo entre os episódios para digeri-las, disse Cindy Holland. E Netflix concluiu que, no caso de dramas políticos como House of Cards e The West Wing, o espectador tende a "fazer uma pausa", afirmou ela.

O estudo incluiu séries atuais (Fargo) e outras que já não estão mais no ar (The West Wing). O serviço de streaming estudou apenas séries e programas que são transmitidos globalmente pelo Netflix (são mais de 81 milhões de assinantes). E cobriu hábitos dos consumidores num período de outubro de 2015 até o início de maio.

Embora o Netflix afirme que a maratona é o modelo de consumo preferido pelos espectadores, alguns executivos de TV a cabo e canais tradicionais insistem que o lançamento semanal de um episódio mantém as séries sempre atuais junto aos espectadores durante algum tempo. As maratonas são obviamente uma opção em outros serviços de streaming. Diversos serviços contatados não possuem dados para comparação, ou não responderam.

Mas para Cindy Holland o estudo provou para a companhia que os assinantes do Netflix têm preferência pelas maratonas e reforçou a crença da companhia na sua política de lançar todos os episódios de uma série original de uma única vez.

"Observamos que tendência no geral é de as temporadas subsequentes serem consumidas ainda mais rapidamente do que as anteriores", disse a executiva. / Tradução de Terezinha Martino