FAB recebe o primeiro Super Tucano da Embraer Após três anos de funcionamento, a unidade da Embraer de Gavião Peixoto, cidade com menos de 5 mil habitantes no interior de São Paulo, entregou nesta quinta-feira a primeira aeronave. A Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu o primeiro ALX Super Tucano, aeronave leve de ataque que será utilizada no treinamento de pilotos em Natal e ainda compor o segmento aéreo do Sivam, nas bases de Boa Vista, Porto Velho e Campo Grande. A Embraer irá fornecer 76 aeronaves à FAB e ainda tem outras 23 opções de venda. O contrato é de US$ 460 milhões, segundo o presidente da empresa de aviação, Maurício Botelho. Cada ALX Super Tucano custa cerca de US$ 5 milhões. O ALX Super Tucano é um turboélice para o treinamento básico e avançado, ataque leve e familiarização de armamentos. Estará disponível nas versões biposto, como a entregue hoje, e monoposto. O avião consegue levar 1,5 tonelada de carga externa distribuída em cinco pontos sob as asas e a fuselagem, o que significa ter uma capacidade de transporte de armamentos como um avião de caça, apesar da velocidade máxima ser em torno de 500 km/h. O ALX Super Tucano é o primeiro passo para a Embraer centralizar, na unidade de Gavião Peixoto, a produção de aviões de defesa da empresa. Além da aeronave, a fábrica já recebe aeronaves da FAB do modelo F-5 para serem modernizadas e ter a eletrônica atualizada, mesmo processo pelo qual irá passar o AMX produzido pela empresa. Botelho negou a possibilidade de a empresa se aliar ao grupo russo Sukhoi para disputar a concorrência do governo federal de US$ 12 bilhões do projeto FX, que fornecerá 12 aviões de caça à Força Aérea Brasileira. Na concorrência, a Embraer é parceira da francesa Dassault e pretende produzir, em caso de vitória, o Mirage 2000 BR.