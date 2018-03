Fábrica da Fiat em MG vai operar 24 horas por dia A Fiat informou nesta segunda-feira a abertura de um terceiro turno de trabalho na fábrica de Betim, Minas Gerais, a partir da próxima semana, o que colocará a unidade em funcionamento 24 horas por dia. O novo turno englobará as áreas de prensas, funilaria, pintura e montagem, além da produção de motores pela Fiat Powertrain Technologies (FPT). Em nota, a montadora detalha que a ampliação permitirá elevar a produção do patamar de 2,2 mil para 2,5 mil veículos/dia, em média, já a partir de fevereiro. Com as contratações, o efetivo direto da Fiat chega a 10.200 pessoas, com um crescimento de cerca de 20%, já somadas as contratações realizadas ao longo de 2006, incluídos os 300 novos profissionais para a área de engenharia e design. "A indústria automobilística brasileira vive o momento de uma nova mudança de patamar. Tudo indica que, em 2007, teremos uma nova base de crescimento sustentado do mercado, com a consolidação do Brasil como mercado forte e bloco produtor com relevância global", ressalta o presidente da Fiat, Cledorvino Belini, em comunicado.