Fábrica da Kaiser em Ribeirão Preto será fechada A fábrica em Ribeirão Preto da Kaiser, no Estado de São Paulo, será fechada e 140 funcionários serão dispensados, como parte do programa de três anos para redução de custos, informou a canadense Molson Inc., controladora da empresa. De acordo com nota distribuída em Montreal, as instalações em Ribeirão Preto foram construídas há mais de 75 anos e formam uma das unidades menos eficientes do grupo. Cerca de R$ 15 bilhões devem ser economizados anualmente com o encerramento de tal operação. A companhia prevê ainda provisões de cerca de R$ 90 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2004, em consequência de baixa contábil em ativos fixos.