Fábrica da Parmalat no Rio pára de funcionar A fábrica da Parmalat em Itaperuna, no interior do Rio, teve as atividades paralisadas nesta terça-feira por falta de insumos para a produção de laticínios, segundo informações do governo do Estado e dos produtores de leite locais. A empresa confirmou a suspensão de algumas operações da fábrica, mas disse que o motivo foi o excedente de estoque. Por meio da assessoria, a empresa disse que houve uma redução programada da atividade, dentro de um programa de racionalização de recursos nas unidades brasileiras. Assim como a fábrica de Jundiaí (SP), também paralisada, a unidade de Itaperuna tem um bom volume de estoques e, por isso, os recursos da empresa foram desviados para todas as unidades. Devido à paralisação de atividades, parte dos funcionários da fábrica de Itaperuna ganhou o dia de folga, dentro do programa de banco de horas da companhia. A unidade emprega 230 pessoas. A Parmalat ainda deve cerca de R$ 1,8 milhão para os produtores da região, referentes ao fornecimento de leite em dezembro.