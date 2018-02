Fabricante alemã mostra interesse em adquirir Scania O produtor alemão de veículos industriais MAN afirmou nesta quarta-feira que está interessado em adquirir sua concorrente sueca Scania, porque existe uma "convincente lógica industrial" para a união. A empresa alemã considerou que a fusão das duas empresas criaria uma companhia líder no mercado europeu de veículos industriais, e colocaria uma "significativa plataforma" para um crescimento rentável. A MAN acrescentou que dará mais detalhes sobre seu interesse na próxima semana. Na terça-feira, surgiram rumores nos mercados sobre um anúncio de fusão das duas companhias, depois da suspensão da cotação das ações da Scania em Estocolmo e de que a própria companhia dissesse ter "razões razoáveis" para assumir que a MAN apresentaria uma oferta de compra. Pouco antes da suspensão da negociação, os títulos da Scania subiram mais de 9% em poucos minutos, tendência em alta que mantinham após a abertura dos mercados. As ações da MAN e da Volkswagen, que é um dos principais acionistas da Scania, também se aproveitaram na terça-feira dos rumores, e seus títulos lideravam nesta quarta as altas no DAX 30 da Bolsa de Frankfurt. Por volta das 7h de Brasília, os títulos da MAN subiam 2,34%, para 62,18 euros.