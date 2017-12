Fabricante de lata pede imposto menor para importar alumínio Os fabricantes de latas de alumínio decidiram brigar com o único fornecedor de matéria-prima, a multinacional canadense Alcan, e protocolaram no governo um pedido para redução das alíquotas do Imposto de Importação do alumínio. Em um documento enviado ao governo federal, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (Abralatas), afirma que os "produtores e os consumidores são compelidos a ´subsidiar´ um grupo integrado, que por acaso é líder mundial na indústria", afirma o texto, que pede que as alíquotas caiam de 12% e 13,5% para 2%. Com a redução do imposto, o preço das latinhas de cerveja e refrigerante poderá cair, diz a associação. Ao tomar a iniciativa de questionar essas alíquotas, a Abralatas está questionando os produtos que são produzidos em monopólio no País e têm proteção tarifária. ?Eles não precisam desse subsídio?, afirma o diretor-executivo da associação, Paulo Camillo Penna. ?Mas, insisto que eles são excelentes fornecedores?. Segundo ele, o imposto de importação encarece em 8% o custo da matéria-prima para fabricação das latas no País. Segundo ele, a bobina de alumínio laminado vendida no Brasil pela Alcan tem o mesmo preço do produto importado, que embute os impostos de importação. A diretoria da Alcan no Brasil não quis comentar o assunto, afirmando que ainda não havia sido comunicada oficialmente. A multinacional é uma das três únicas fabricantes dessa bobina de alumínio no mundo, ao lado da americana Alcoa e da finlandesa Hydro.