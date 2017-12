Fabricante do Femina diz que não foi informado O laboratório Aché enviou à reportagem da Agência Estado um comunicado oficial sobre sua posição com relação a retirada do anticoncepcional Femina do mercado. Confira abaixo o comunicado oficial na íntegra. Comunicado Oficial Aché - 27.07.2001 "O Aché Laboratórios vem a público esclarecer que, até o momento, não foi informado oficialmente pela Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - sobre a retirada do mercado do anticoncepcional Femina, medicamento distribuído pela empresa. O Aché informa que cumprirá todas as determinações legais que digam respeito ao produto. Cabe ressaltar, mais uma vez, que o produto é seguro e eficaz e tem prazo de estabilidade para 36 meses. Havendo necessidade de mais esclarecimentos para as consumidores de Femina, o Aché colocou uma linha telefônica à disposição: 0800-7711081." Anvisa ordenou recolhimento do anticoncepcional A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou ontem a retirada do mercado do anticoncepcional Femina (veja o link abaixo). De acordo com a Anvisa, o medicamento estava sendo importado ilegalmente do laboratório húngaro Gedeon Ritcher. No comunicado, o laboratório diz não ter sido informado oficialmente sobre o fato pela Anvisa. Além disso, segundo a Anvisa, o laboratório Aché teria alterado o prazo de validade do Femina de 24 meses para 36 meses em suas embalagens sem autorização. Segundo a assessoria de imprensa da Anvisa, o laboratório já havia feito o pedido de importação do medicamento, mas a liberação ainda não havia sido autorizada.