Fabricantes aprovam medidas As medidas do BNDES direcionadas ao financiamento de caminhões e ônibus "estão na direção certa e representam uma resposta a um segmento que não apresenta nenhuma retomada de mercado desde o início do processo de queda, em outubro", disse o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Jackson Schneider. Em janeiro, as vendas de caminhões caíram 23,9% ante dezembro e 20,7% ante o mesmo mês de 2008. Os negócios com ônibus tiveram queda de 39% ante dezembro e de 12,1% ante janeiro do ano passado. A maioria dos fabricantes deu férias coletivas.