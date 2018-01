Fabricantes de adoçantes dietéticos brigam por publicidade Os dois maiores fabricantes de adoçantes dietéticos do País estão em pé de guerra. O Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária (Conar) vai julgar quinta-feira o recurso de uma representação da Vepê Alimentícia, responsável pelas marcas Assugrin e a Doce Menor, entre outras, contra os anúncios veiculados pela DM Farmacêutica para o adoçante Zero-Cal, atualmente o mais vendido no País. A Vepê, que perdeu no primeiro julgamento do Conar, em outubro, argumenta que a DM deveria ser obrigada a mencionar, nas peças publicitárias, a presença de calorias no produto, ainda que as quantidades não representem, necessariamente, risco para a saúde do consumidor. A direção da Vepê exibe uma pesquisa de mercado, realizada pela Indicator com 450 consumidores, que mostra que 87% deles associa o nome Zero-Cal à ausência de calorias no produto. ?A legislação é clara ao dizer que os alimentos não podem ser apresentados de modo que possa levar o consumidor a se confundir?, afirma o presidente da Vepê, Max Lee, que chegou à empresa há menos de dois anos e decidiu questionar a estratégia de marketing da DM. ?A Vepê sempre considerou a concorrência saudável, mas percebemos que a maioria dos consumidores se engana por causa do nome do produto concorrente.? A preocupação é reforçada pelo tamanho do mercado de produtos dietéticos no País: R$ 2,2 bilhões em 2001, de acordo com um estudo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Dietéticos, que ainda projeta que as vendas cheguem a R$ 7 bilhões em 2005. Entre os adoçantes, os mais consumidos são os feitos à base de ciclamato e sacarina, entre os quais a marca Zero-Cal detém 37% das vendas, seguido por Assugrin (17%) e Doce Menor (9%), ambos da Vepê. O Conselho de Ética decidiu arquivar a representação da Vepê com base nos argumentos apresentados pela DM, que alega que a quantidade de calorias no adoçante Zero-Cal (0,007 quilocalorias por gota) é ?insignificante?, está descrita no verso da embalagem do produto e não representa risco para o consumidor. ?Evidencia-se que o baixíssimo conteúdo calórico existente não foi tomado como incompatível com o nome de fantasia?, diz o voto do relator do julgamento, Pedro Kassab. Na defesa, a DM Farmacêutica chama de ?improcedente? a representação da Vepê, que pretenderia ?melhorar sua posição não com o crescimento de suas vendas, mas, sim, tentando impedir a evolução da representada (a DM Farmacêutica)?. Apesar da derrota, a Vepê decidiu recorrer da decisão, mostrando outros produtos, como o Zero-Cal Pó, que possui 3 quilocalorias por envelope, ou o Zero-Cal Pó a Granel, que informa na embalagem a presença de 36,78 kcal por colher de sopa rasa. Além disso, a empresa encaminhou o caso para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que, segundo Lee, já teria comunicado a intenção de notificar a DM e cobrar esclarecimentos. Procurado pela Agência Estado, o gerente-geral de alimentos da Anvisa, Cleber Ferreira dos Santos, disse que ainda não tomou conhecimento da disputa entre as fabricantes. Ele adiantou que seria necessária uma avaliação dos efeitos do adoçante sobre o organismo para avaliar se a quantidade de calorias presente no Zero-Cal é incompatível com o nome. ?Aparentemente, existe o risco de se induzir o consumidor ao erro, mas é preciso ressalvar que se trata de um produto devidamente registrado?, afirma. ?Em geral, reclamações referentes aos nomes de produtos chegam a nós quando existe uma briga comercial, mas estamos dispostos a examinar cada caso.?