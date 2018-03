Fabricantes de biquíni buscam verão em outras praias Nas passarelas da moda e vitrines internacionais, expostos ao lado de marcas consagradas como Dolce Gabbana, Prada, Gucci e Donna Karam, os biquínis brasileiros conquistam o mercado externo em ritmo acelerado. Apenas para os Estados Unidos, as exportações de biquínis e maiôs cresceram no ano passado 81% em relação ao ano anterior. Em 2001, os fabricantes nacionais já comemoravam um aumento de 71,5% nas vendas para o público americano na comparação com 2000. O poder de atração da moda praia brasileira também alcança outros mercados. As exportações brasileiras no ano passado avançaram 49% na Itália, 30% na Espanha e 30% no Chile. "É claro que a presença do Brasil no mercado mundial ainda é irrelevante. Para se ter idéia, a participação do vestuário no mercado global é de apenas 0,14%, índice que pretendemos triplicar em cinco anos", diz o diretor de operações da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), Rossildo Faria. Para participar do mercado internacional, os fabricantes produzem a coleção que será lançada no Brasil e lá fora quase ao mesmo tempo. Os americanos, por exemplo, querem receber os primeiros modelos em novembro, quase início de inverno. "É um lançamento pré-verão, destinado a um público de maior poder aquisitivo que costuma viajar para o exterior", explica o estilista da Rosa Chá, Amir Slama, que vende suas peças mais caras, de US$ 80 a US$ 150, nesta época. O restante das entregas costuma ser feito entre janeiro e abril e exposto nas vitrines mesmo quando os termômetros marcam temperaturas abaixo de zero. "Produzo a todo vapor para atender o mercado interno e externo quase simultaneamente", conta Lenny Ortiz Niemeyer, da marca Lenny. Ela exportou no ano passado metade de sua produção de cerca de 300 mil peças/ano e está entusiasmada com o resultado. Ícone Em 2002 as exportações de biquínis ´Made in Brazil´ somaram US$ 7,1 milhões, aumento de 19% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da Abit. Em volume, foram vendidas cerca de 850 mil peças, 18,6% a mais do que em 2001, o que mostra, de acordo com Rossildo Faria, que os preços praticamente se mantiveram e se ganhou participação de mercado. "O potencial para crescer é muito grande porque o Brasil vem se firmando aos poucos como referência de moda e o biquíni virou um ícone do País lá fora" , diz. A Cia.marítima, por exemplo, líder em exportações de biquínis e maiôs, intensificou presença no circuito internacional de moda convidando Gisele Bündchen, a musa número um das passarelas, para ser representante da marca. A Cia.Marítima não revela números de produção, mas o diretor da empresa, Benny Rosset, informa que 10% do que fabrica segue para Estados Unidos, América Latina, Portugal, Itália, Grécia, Espanha e Alemanha. A intenção é duplicar a exportação em cinco anos. Além da marca tradicional, mais sofisticada e voltada para o público A e B, a empresa começa este ano a vender lá fora a etiqueta Água Doce, criada para o público mais jovem. Há 15 anos no mercado, o estilista Amir Slama, da Rosa Chá, observou a mudança no comportamento do consumidor internacional nos últimos cinco ou seis anos. "O produto brasileiro deixou de ser commodity, de ser vendido apenas pelo preço. Hoje os fabricantes exportam marcas, conceitos, estilos", diz Slama que tem sua grife exposta em Nova York em dois pontos-de-venda de renome, a Saks e Bergdors Goodman, rede de departamentos mais sofisticada. No ano passado ele vendeu 51 mil peças, 10 mil a mais do que no ano anterior, para os Estados Unidos, México, Inglaterra, França, Itália , Portugal , África do Sul, Líbano, Coréia e até Arábia Saudita. Mas 70% da exportação é para o mercado americano onde ele está presente em 80 lojas de grandes redes a pequenas butiques. "A sensualidade e criatividade da moda praia brasileira sem dúvida tem um apelo forte de vendas", diz a diretora comercial de exportação da Poko Pano, Paola Robba. Ela colocou no mercado externo 30 mil peças no ano passado, o equivalente a 30% da produção, com preços de US$ 60 a US$ 120, e quer chegar a exportar este ano 40% das 40 mil peças que vai confeccionar. Mesmo apreciando a sensualidade do corte do biquíni brasileiro, os importadores ainda querem que parte dos pedidos sejam adaptados à modelagem americana e européia, o que significa calcinhas e sutiãs´maiores. "Não é só uma questão de o corpo da brasileira ser diferente, mas também de hábito cultural", observa Paola. "Aumento as peças de tamanho sem perder as características do meu corte e o trabalho de artesanato com rendas e outros detalhes," diz. Os outros grandes fabricantes fazem adaptações com o mesmo cuidado de preservar o estilo da marca, mas têm notado que as encomendas de biquínis nos modelos originais, isto é, sem alterações de tamanho, está aumentando. "Na Austrália, por exemplo, só vendo a modelagem brasileira e em Portugal a aceitação também é grande", diz a diretora da Poko Pano. Para Lenny Niemeyer é perceptível que o mercado externo quer comprar cada vez mais o produto com a "cara brasileira."