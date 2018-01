Fabricantes de biscoito e papel não assinam termo Representantes dos fabricantes de papel higiênico e de biscoitos não chegaram a um acordo com o governo, em reunião concluída sobre o Termo de Compromisso que definirá as regras de comercialização dos produtos. A assinatura do documento está marcada para amanhã. Representantes dos fabricantes estiveram reunidos, no Ministério da Justiça, com autoridades da Secretaria de Direito Econômico (SDE) e com representantes de órgãos de defesa do consumidor. O adiamento foi decidido, segundo a Assessoria de Imprensa do Ministério da Justiça, porque algumas empresas não entregaram os respectivos documentos para o termo de compromisso.