Fabricantes de biscoito prometem assinar termo Depois de anunciar que poderá abrir processo administrativo contra as empresas de papel higiênico Melhoramentos, Klabin Kimberly e Santher, a negociação entre governo e fabricantes de biscoitos parece estar mais fácil. O governo espera para esta semana a conclusão do termo de ajustamento de conduta que definirá as regras de comercialização dos seus produtos. O documento deverá prever regras para o setor, como a padronização em 200 gramas das embalagens dos produtos da cesta básica. As empresas se comprometeram a assinar o compromisso. O ministro da Justiça, José Gregori, reafirmou o compromisso do governo de aplicar multas nas empresas suspeitas de maquiarem seus produtos, vendendo os pacotes com menores quantidade sem reduzir o preço. "Obviamente, sem querer discutir a questão da boa fé, houve transgressão das normas de defesa do consumidor", afirmou o ministro, durante discurso de posse do novo conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o advogado Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer. Os fabricantes de cerveja, reunidos ontem em São Paulo com o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Cláudio Considera, provaram que as alterações em suas embalagens ocorridas entre 1998 e 1999 não estão relacionadas à maquiagem de preços. A mudança ocorreu, segundo os fabricantes (Ambev e Kaiser), por motivos técnicos. A troca de latas de 355 ml pelo padrão de 350 ml foi necessária, porque o conteúdo maior resultava no estufamento das embalagens. "Não houve alteração recente de embalagens e preços das cervejas e a denúncia de maquiagem não se justifica", disse Considera. Entre os produtos denunciados por maquiagem, a fralda descartável podem ser o próximo produto a ser analisado. Mas o secretário de Acompanhamento Econômico espera reunir mais dados sobre o assunto.