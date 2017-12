Fabricantes de cimento são notificadas sobre investigação A Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, enviou hoje aos dez das maiores fabricantes de cimento do País - Camargo Corrêa, Cia. de Cimento Itambé, Cimpor, Cimento Planalto (Ciplan), CP Cimento, Grupo Nassau, Holcim, Lafarge Brasil, Soeicom e Votorantim - a notificação de que elas serão investigadas por formação de cartel. As empresas, que juntas respondem por 97% da produção nacional, terão 30 dias para se justificar à SDE. No processo administrativo, anunciado ontem, elas são acusadas de fazerem um acordo para cortar ou dificultar o fornecimento de dois tipos de cimento prejudicando empresas fabricantes de concreto. De acordo com a Assessoria do órgão, o processo teve como base uma representação encaminhada pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae ) do Ministério da Fazenda no início de novembro, a partir de denúncia da Câmara Brasileira da Construção Civil. Os cimentos CP2 e CP5 são utilizados pelas empresas de concreto como forma de baratear seus custos. A nota da SDE informa que alguns fabricantes de cimento adquiriram empresas fornecedoras de concreto. Com isso, o corte no fornecimento desses cimentos prejudicaria diretamente seus concorrentes. Se for constatada a prática desleal pela investigação da SDE, o processo será julgado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que poderá multar as empresas em até 30% de seu faturamento anual. Não há data prevista para esse julgamento. A instauração desse processo, de acordo com assessores da SDE, faz parte de uma ofensiva que a secretaria implementou em 2003 no setor de construção civil.