Fabricantes de ônibus e vagões descobrem o inox O sucesso de um teste realizado ainda em 2002 com um ônibus feito com chassi de aço inoxidável pode levar à abertura de um grandioso mercado para a Acesita, maior fabricante de aços especiais da América Latina, na área de transportes. Protótipo aprovado, a montadora parceira da siderúrgica no projeto já partiu para a fabricação de dez unidades, que serão enviadas aos Estados Unidos, para homologação junto a clientes da montadora naquele país. A expectativa é de que, com a aprovação dos norte-americanos, o início da produção em série do novo chassi no Brasil tenha início em 2004. De acordo com o superintendente comercial da Acesita para o mercado interno e Mercosul, Roberto Nardocci, essa é uma tendência mundial. "As montadoras encontraram no inox uma alternativa para redução de peso das estruturas dos ônibus", afirma. Os testes no Brasil comprovaram que o inox propicia uma redução da ordem de 15% no peso da estrutura. O executivo explica que, com a utilização do aço inoxidável, as montadoras passam a ter melhor performance de produção, pois dispensam a necessidade de pintura em toda a carroceria, além de evitar o uso do recheio de poliuretano para expulsão de água ou umidade interna nos tubos. Segundo a companhia, a maior resistência à corrosão do novo aço inox, batizado de P410D, proporciona menor custo de manutenção, e a resistência ao impacto oferece maior segurança. "O fluxo produtivo não apresentou nenhuma dificuldade operacional se comparado com o atual processo para aço carbono galvanizado", afirma. Apesar de não revelar os números do mercado potencial no Brasil, Nardocci afirma que, no mercado europeu, 12,5% das estruturas de ônibus já são produzidas com aço inox, o que representa um consumo anual de 20 mil toneladas.