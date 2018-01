Fabricantes de papel culpam crise energética A mudança da metragem nos papéis higiênicos foi constatada nos produtos das empresas Melhoramentos, Klabin e Santher. O gerente jurídico da Klabin, Marbone Pereira Jordão, explica que as indústrias fabricantes do produto estão concentrando sua fabricação nos produtos de 30 metros porque esta é única forma das empresas para escapar dos prejuízos da crise energética e cambial que o País atravessa. Marbone explica que o racionamento de energia acarretou alguns custos adicionais à empresa, o que se reflete na alteração na metragem do produto. "Tivemos que reduzir a nossa produção e investir em geradores de energia por causa da crise energética.", explica. O gerente jurídico da Klabin ressalta que apesar da redução da metragem, os preços dos papéis higiênicos não devem ser reduzidos. "Existe uma forte pressão das grandes redes de supermercado para que os preços sejam reduzidos, porém a nossa briga agora é para que os preços não sejam reajustados", avisa Marbone. Ele destaca que os produtos de marca Neve e Nice, foram os que sofreram as reduções de metragem e apresentam uma nova tecnologia que dá uma sensação de maior maciez e mais resistência. A posição oficial da Santher, segundo comunicado enviado à reportagem da Agência Estado, é que reduzir a metragem foi a melhor saída que a empresa encontrou para não deixar de abastecer o mercado, não praticar aumentos de preços de 30% em seus produtos e não colocar em risco o emprego de seus funcionários. A empresa diz no comunicado que decidiu concentrar a produção nos papéis com 30 metros, o que possibilita melhor administração de sua produção e adequação de custos. A Santher também destaca que a obrigatoriedade de redução de 25% no consumo de energia resultou na redução de 30% da produção. A diretora de estudos e pesquisas da fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, Vera Marta Junqueira, acredita que reduzir a quantidade do produto e não reduzir os preços não é a saída que favorece ao consumidor, apenas as empresas. "As empresas estão camuflando os aumentos de preços quando reduzem a a quantidade de seus produtos na embalagem", afirma. Confira no link abaixo a posição da Associação Paulista de Supermercados (Apas) com relação a redução da metragem do papel higiênico.